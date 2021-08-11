الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 0.9% عن التعاملات السابقة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له فى شهرين، لكنه مازال فوق سعر الـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر الغاز الطبيعي يعاود الارتفاع مجددًا

وانخفض سعر الغاز اليوم بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، بدعم استراتيجيات وخطط الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وإبرام عقودها على أساس الأسعار العالمية للغاز المسال المرتبطة مصيرًا بأسعار البترول العالمية. 

وينشر «الدستور» آخر سعر للغاز الطبيعي العالمي، حسب بورصة نيويورك التجارية، حيث سجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي 4.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لينخفض بنحو أكثر من 15 سنتاً عن التعاملات السابقة.

تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي، إضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة بشكل عام، لكن بعد تعافي بعض الدول من الجائحة عادت مرة أخرى حركة الأسواق العالمية تمضي بقوة على طريق الانتعاش الاقتصادي.

مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.

ومع انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار فى الدول الأوروبية وتزايد التوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا الذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة.

أول حقل بري للغاز في دلتا النيل بمصر عام 1967

واكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبوماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبوقير البحري في البحر المتوسط في 1969، وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، ثم حقل أبوالغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.

تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي سعر الغاز الطبيعي مليون وحدة حرارية الدستور اليوم الأربعاء

مواد متعلقة

45 مشروعًا لتنمية حقول البترول والغاز باستثمارات 34.4 مليار دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

الإسماعيلى يهدى الزمالك صدارة الدورى بتعادل مثير مع الأهلى

الباز يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب عدد من نزلاء سجن العقرب

تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد إصابتها بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به