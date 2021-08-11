الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

628 ألف طلب استعلام

«التنظيم والإدارة»: 885 ألف موظف مستحق الترقية خلال 2021

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن عدد المستفيدين من حركة الترقيات الجديدة للعام الحالى 2021 يبلغ حوالى 885 ألف موظف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من أول يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن إطلاق الجهاز الموقع الإلكترونى الذى يمكن الموظفين من معرفة مدى استحقاقهم للترقية من خلال إدخال البيانات الأساسية والوظيفية التى تشمل الأسم رباعى، الرقم القومى، اسم الجهة، تاريخ التعيين والمجموعة الوظيفية، الدرجة المالية.

أضاف رئيس الجهاز، فى تصريحات متلفزة، أن قانون الخدمة المدنية يحظر ترقية الموظف لأكثر من مستوى وظيفي واحد، مع ضمان الاحتفاظ بالمدة المتبقية بعد الترقية لمراعاتها مستقبلاً، مع التأكد من عدم وجود أيًا من موانع الترقية، من بينها ألا يكون الموظف معار للخارج أو حاصل على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، أو وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك خلال العام أو كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل.

أوضح أن عدد مرات تسجيل الدخول والاستعلام عن الترقية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بلغ نحو 628 ألف مرة استعلام خلال أقل من 24 ساعة فقط منذ إطلاق الموقع، مضيفًا أنه فى حالة جاءت نتيجة الاستعلام بعدم أحقية الموظف للترقية رغم استيفاء كل الشروط يمكن تقديم تظلم للجهات المختصة لمراجعة كافة البيانات والتأكد من مدى أحقيته فى الترقية من عدمه.

وحول الترقية بالاختيار، قال الشيخ، إن الترقية بالاختيار يحكمها نص قرار وزيرة التخطيط بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم أداء الموظف، الذى يعتمد على قياس أداء وسلوك الموظف، وبناءًا عليه تحديد مدى أحقيته فى الترقية دون التقيد بالمدد البينية اللازمة للترقى، وهو ما يتم دراسة تعميمه مستقبلًا بعد ترسيخ تطبيق منظومة تقييم الأداء.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ ترقيات موظفين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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