ارتفاع أسعار زيت النخيل الخام والحليب عالميًا

كشف تقرير صادر عن مركز فاروس للأبحاث عن بلوغ أسعار زيت النخيل الخام 1,131 دولار للطن، مرتفعة 1% على أساس أسبوعي مقارنة مع 1,118 دولار في الأسبوع الماضي. وتزيد بنسبة 4% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 1,091 دولار، ومرتفعًا بنسبة 30% عن متوسط الربع الرابع 2020 المسجل عند 870 دولارًا.

وارتفع سعر طن مسحوق الحليب منزوع الدسم بنسبة 2% إلى 3,020 دولار في 3 أغسطس 2021، مقارنة مع 2971 دولارًا في 20 يونيو 2021. يقل هذا المستوى بنسبة 7% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 3245 دولارًا، ولكنه يزيد بنسبة 6% عن متوسط السعر في الربع الرابع 2020 المسجل عند 2843 دولارًا. إضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار الحليب كامل الدسم بنسبة 4% إلى 3598 دولارًا في 3 أغسطس 2021 مقارنة مع 3730 دولارًا في 20 يوليو 2021. يقل هذا المستوى بنسبة 6% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 3844 دولارًا، ويرتفع بنسبة 17% عن متوسط السعر المسجل في الربع الرابع 2020 عند 3073 دولارًا.

وانخفضت أسعار عقود النحاس الآجلة (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 2.7% إلى 9,468 دولار للطن. يزيد المستوى الراهن بنسبة 3.4% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 9,155 دولار للطن، ولكنه يقل بنسبة 2.2% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 9681 دولارًا للطن.

وانخفضت أيضًا أسعار عقود الألومنيوم (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 0.5% على أساس أسبوعي إلى 2,590 دولار. يزيد المستوى الراهن بنسبة 11.8% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 2,305 دولار للطن، وبنسبة 7.0% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 2,409 دولار للطن. لا شك أن ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا سيعود بالإيجاب على نتائج شركة المصرية للألمونيوم.