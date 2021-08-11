الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار زيت النخيل الخام والحليب عالميًا

أسعار زيت النخيل
أسعار زيت النخيل الخام

كشف تقرير صادر عن مركز فاروس للأبحاث عن بلوغ  أسعار زيت النخيل الخام 1,131 دولار للطن، مرتفعة 1% على أساس أسبوعي مقارنة مع 1,118 دولار في الأسبوع الماضي. وتزيد بنسبة 4% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 1,091 دولار، ومرتفعًا بنسبة 30% عن متوسط الربع الرابع 2020 المسجل عند 870 دولارًا.

وارتفع سعر طن مسحوق الحليب منزوع الدسم بنسبة 2% إلى 3,020 دولار في 3 أغسطس 2021، مقارنة مع 2971 دولارًا في 20 يونيو 2021. يقل هذا المستوى بنسبة 7% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 3245 دولارًا، ولكنه يزيد بنسبة 6% عن متوسط السعر في الربع الرابع 2020 المسجل عند 2843 دولارًا. إضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار الحليب كامل الدسم بنسبة 4% إلى 3598 دولارًا في 3 أغسطس 2021 مقارنة مع 3730 دولارًا في 20 يوليو 2021. يقل هذا المستوى بنسبة 6% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 3844 دولارًا، ويرتفع بنسبة 17% عن متوسط السعر المسجل في الربع الرابع 2020 عند 3073 دولارًا. 

وانخفضت أسعار عقود النحاس الآجلة (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 2.7% إلى 9,468 دولار للطن. يزيد المستوى الراهن بنسبة 3.4% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 9,155 دولار للطن، ولكنه يقل بنسبة 2.2% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 9681 دولارًا للطن.

وانخفضت أيضًا أسعار عقود الألومنيوم (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 0.5% على أساس أسبوعي إلى 2,590 دولار. يزيد المستوى الراهن بنسبة 11.8% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 2,305 دولار للطن، وبنسبة 7.0% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 2,409 دولار للطن. لا شك أن ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا سيعود بالإيجاب على نتائج شركة المصرية للألمونيوم.

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وائل لطفي

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