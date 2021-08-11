والد فتاة حلوان الهاربة يتعهد أمام رجال المباحث بحسن معاملتها

كشف مصدر أمني بمديرية، أمن القاهرة عن أن والد طالبة حلوان الهاربة، تعهد بحسن معاملتها، أمام رجال مباحث القسم، عقب عودتها للمنزل، وعدم الاعتداء عليها مرة أخرى.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بحلوان وعودتها إلى أسرتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

تعود الواقعة عندما تم تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن منشور يتضمن غياب طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة عن منزل أسرتها.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل إلى والد الفتاة المشار إليها وتبين أنه عامل، مقيم بذات العنوان، وبسؤاله قرر بعودة نجلته للمنزل، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.

وبسؤال الفتاة قررت مرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب سوء معاملة والدها لها، وقيامها بترك المنزل والعودة مرة أخرى بمحض إرادتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شروط ثبوت جنحة الضرب

لكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما، فيجب القيام بالتالي:

إثبات جنحة الضرب في محضر رسمي بقسم الشرطة.

شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثناء مناظرته بأنه رأى آثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرحًا سطحيًا أو قطعيًا أو كدمة) .

الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة.

يجب أن يكون التقرير الطبي مطابقًا لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعية آثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.

عقوبة جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري.

جنحة الضرب بدون إصابة

إذا وقع حادث الضرب ولم يصب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون.

وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.

جنح الضرب البسيطة

إذا أكد التقرير الطبي أن آثار الضرب على المجني عليه يحتاج إلى علاج لمدة تقل عن 20 يومًا.

فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيهًا مصريًا.

مع العلم، بأنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.