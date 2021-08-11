مصادر بـ«الصحة»: وصول نحو 4.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا قريبا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن الدفعات المقرر استلامها خلال الفترة المقبلة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه من المقرر استلام 700 ألف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، و2.5 مليون من لقاح فايزر، وأكثر من 1.5 مليون جرعة من أسترازينكا.

وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور" إن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً وصول دفعات من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك المحلى في مصر، حيث من المقرر تصنيع 70 مليون جرعة جتى نهاية العام.

وأشارت إلى أن دفعة لقاح أسترازينكا التي وصلت لمطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء والبالغ عددها 525 ألف جرعة، ستخضع لتحاليل واختبارات معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيراً إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.



وناشد "مجاهد" المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة "http://www.egcovac.mohp.gov.eg/" لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تخصيص 126 مركزًا لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تسلمت261 ألفا و600 جرعة من لقاح "جونسون أند جوسون" صباح الاثنين الماضي، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين.