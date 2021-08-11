الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«الصحة»: وصول نحو 4.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا قريبا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن الدفعات المقرر استلامها خلال الفترة المقبلة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه من المقرر استلام 700 ألف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، و2.5 مليون من لقاح فايزر، وأكثر من 1.5 مليون جرعة من أسترازينكا.

وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور" إن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً وصول دفعات من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك المحلى في مصر، حيث من المقرر تصنيع 70 مليون جرعة جتى نهاية العام.

وأشارت إلى أن دفعة لقاح أسترازينكا التي وصلت لمطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء والبالغ عددها 525 ألف جرعة، ستخضع لتحاليل واختبارات معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيراً إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.


وناشد "مجاهد" المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة "http://www.egcovac.mohp.gov.eg/" لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تخصيص 126 مركزًا لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تسلمت261 ألفا و600 جرعة من لقاح "جونسون أند جوسون" صباح الاثنين الماضي، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين.

الصحة الدفعات المقرر استلامها لقاح جونسون اند جونسون فايزر استرازينكا تصنيع لقاح سينوفاك هيئة الدواء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب عدد من نزلاء سجن العقرب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد إصابتها بفيروس كورونا

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

فراعنة اليد يتحدثون لـ«الدستور» عن إنجاز أوليمبياد طوكيو 2020

«الصحة»: 539 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به