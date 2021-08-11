السودان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجى مع اليابان

أشادت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، بالدعم المستمر الذي تقدمه اليابان للسودان عبر وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).

وأكدت المهدي، خلال لقائها اليوم الأربعاء مع هاتوري تاكاشي سفير اليابان لدى السودان، أهمية تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدولتين في كافة المجالات والاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة لا سيما في التعليم الأساسي والتدريب المهني وبناء القدرات.

من جانبه، أشاد السفير تاكاشي بالإنجازات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية خلال العامين الماضيين وانفتاح السودان على المجتمع الدولي، مؤكدًا دعم حكومة اليابان الكامل للسودان وحرصها على خلق شراكات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري بين مؤسسات القطاع العام والخاص في البلدين الصديقين.

وقدم السفير تاكاشي، خلال اللقاء، شرحًا وافيًا عن ترتيبات عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاستثماري بين السودان واليابان.

جدير بالذكر أن السودان كان أبرم اتفاقية منحة من اليابان بقيمة 2.72 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية للسودان، حيث وقع عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، وعن اليابان سفيرها في الخرطوم تاكاشي هاتوري.

وأشاد الدكتور جبريل إبراهيم، خلال فعاليات التوقيع، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة اليابان في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان في كافة المجالات الصحية والغذائية.

وأكد أن اليابان نفذت العديد من المشروعات الضخمة في العديد من المجالات مثل المياه والصحة والنفايات الصلبة، مؤكدًا حرص السودان على الاستفادة الكاملة من الخبرات اليابانية في الإنتاج الزراعي وخلق شراكة قوية بين البلدين.

من جانبه، وصف سفير اليابان في السودان، العلاقات بين البلدين بالأزلية، موضحًا: أن اليابان بصدد تقديم هذه المساعدات لأسباب مختلفة مثل النمو المستمر للسكان وانخفاض إنتاج الأغذية الناجم عن تغيير المناخ.

وأوضح أن العديد من الدول توجه أعينها إلى السودان على أمل أن يصبح عملاقًا زراعيًا في المنطقة، نظرًا لما يتمتع به من أراضٍ خصبة ومساحات واسعة وموارد مائية غنية.