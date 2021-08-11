الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. إقبال كبير على جناح جامعة بنها بمعرض إيديوجيت

جامعة بنها
جامعة بنها

شهد اليوم الثالث والأخير لفعاليات معرض إيديوجيت 2021 استمرار توافد الطلاب على جناح جامعة بنها فى المعرض للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات. 

وذلك في إطار مشاركة جامعة بنها، في فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية "إيديوجيت"، المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجارى، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.
وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والخاصة.


وشهد اليوم الثالث لفعاليات المعرض توافد أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور على جناح جامعة بنها للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات وبالأخص البرامج الجديدة بالجامعة.


وكان الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها أكد أن المعرض فرصة مهمة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر. مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذه الملتقيات التعليمية بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها جامعة بنها.


ومن جانبه؛ أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب يطلعون خلال جناح جامعة بنها على كل البرامج الدراسية الجديدة، مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم مبكرًا من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية.


وأضاف سمير أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة فى مدينة العبور الفرع الجديد التابع لجامعة بنها 

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