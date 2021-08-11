الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» فى ببا

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك خلال زيارته لمركز ومدينة ببا، بحضور المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

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جولة نائب محافظ بني سويف

وتفقد نائب  المحافظ سير أعمال التوسعات الجاري تنفيذها بمدرسة كفر الجزيرة الابتدائية والتي تشمل إضافة 13 فصلاً وكذا أعمال التوسعة بالمدرسة الإعدادية بالقرية بطاقة 8 فصول، وذلك ضمن 19 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بمركز ببا،والتي  تشمل قرى(البرانقة، طوة، كفرمنصور، نزلة الشريف، بني عوض، هلية، قمبش، السلطاني، أبودخان، بني عقبة، فزارة، نزلة الزاوية)، علاوة على تفقد الموقع المقترح لإنشاء المجمع الزراعي بجزيرة ببا، الذي سيضم بجانب الجمعية الزراعية وحدة بيطرية ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان.

وتابع نائب محافظ بنى سويف سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بجزيرة ببا الجاري إنشاؤه ضمن عدد من  المجمعات الخدمية بقرى ( قمبش، طنسا وسدس الأمراء،صفط راشين بجانب هلية).

حيث تضم المجمعات العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري ) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين بتلك القرى.

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جولةنائب محافظ بني سويف

كما تضمنت الجولة زيارة قرية غياضة الشرقية حيث تفقد نائب المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تشمل تنفيذ 10 مشروعات في مجال تدعيم ومد شبكات المياه وتنفيذ مشروعات للصرف الصحي،تستفيد منها قرى (طرشوب، على كيلاني، زاوية الناوية، طنسا، سدس، بني قاسم، صفط راشين، القرامنة، بجانب غياضة الشرقية).

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزي ناصر وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

بني سويف مدرسة مشروعات نائب محافظ بني سويف مراكز الشباب حياة كريمه

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وائل لطفي

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