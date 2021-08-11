الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق تسبب في إصابة شخصين بحادث مروري بالسلام

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء بحجز سائق تسبب في إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الحرفيين بمدينة السلام ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهما.

أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وأجرة أعلى كوبرى الحرفيين بمنطقة السلام.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى الحرفيين فى منطقة السلام بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق منفصل استقبل مستشفى أسوان الجامعى، اليوم الأربعاء، مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل، عند الكيلو 110 ،والذى يبلغ عددهم 10 أشخاص، وعلى الفور تم إجراء الرعاية الطبية لهم بواسطة الفريق الطبي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: ''عبدالله حسن عبدالله'' 30 سنة، و''عبدالفراج شحاته زيدان'' 45 سنة، و''عبدالله جاد الرب عطالله'' 62 سنة، و"إسلام عبد الفتاح جاد الرب'' 25 سنة، و''زينب توفيق عباس'' 50 سنة، و''سحر توفيق عباس'' 43 سنة، و''أحمد توفيق عباس'' 42 سنة، و''عماد حمدي عبدالحميد'' 24 سنة، ''وربيع عبدالحميد أحمد'' 35 سنة، و''وليد درويش حسين'' 45 سنة.

وأوضح بيان مستشفى أسوان الجامعى، أنه بتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام والتجميل، بالإضافة إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لجميع المصابين.

وكان طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان ، اليوم الأربعاء، قد شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتحديدًا عن الكيلو 110، وذلك أثر انفجار إطار السيارة  ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، و المتوفى إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

مدينة السلام غرفة عمليات رجال المرور حادث مرورى الفحوصات الطبية الإدارة العامة انقلاب سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارتين

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وائل لطفي

فوضى الطب

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