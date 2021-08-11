الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

«تعليم بني سويف»: فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوي في 3 إدارات

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع لجنة فصول الخدمات بالتعليم الثانوي والمعنيين من التربية والتعليم، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وحرصا على مصلحة الطلاب.

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة وافقت على فتح ثلاث فصول خدمات بثلاث إدارات تعليمية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بإدارة ببا التعليمية، ومدرسة انفسط الثانوية بإدارة الواسطى التعليمية، ومدرسة اهناسيا الثانوية بنات بإدارة اهناسيا التعليمية وسيتم استقبال ملفات التقديم دون تحديد حد أدنى للمجموع.

وفى سياق آخر.. نظم توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، برعاية سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم حفلا لتكريم المتميزين في حفل ختام أنشطة المكتبات، بقاعة الاحتفالات بديوان عام المديرية.

وأكدت سهام يوسف أن المديرية حريصة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجانب التفوق التعليمي، وبفضل جهود الجميع حققنا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي.

وشملت الاحتفالية تكريم الطالبة الحاصلة علي المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة الطالبة فاطمة عبد الولي احمد بمدرسة الثانوية الجديدة بنات  وجميع الطلاب والطالبات الفائزين في "مسابقة تحدي القراءة العربي" على مستوى الجمهورية وعددهم 44 طالب وطالبة  الذين حققوا مراكز متقدمة علي مستوي العالم العربي والسادة أخصائي المكتبات والموجهين الأوائل.

وحصلت مدرسة بني هاني الابتدائية المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية ومنحت الدرع الذهبي، وتم تكريم الفائزين على المستوى المحلي في مسابقة المكتبات النموذجية وعددهم ثلاثة مدارس عن كل مرحلة، وتكريم مشرفي هيئة كير لجهودهم المتميزة في مسابقة القراءة حياة، والمحكمين في مسابقة تحدي القراءة العربي وعددهم ثمانية، وتم منحهم شهادات تقدير و20 أخصائي مكتبات حيث تم منحهم شهادات تقدير.

بني سويف مدارس وزارة التربية والتعليم مسابقة تحدي القراءة فاطمة الزهراء المتميزين

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