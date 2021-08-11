الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس جامعة المنصورة يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد اختبارات القدرات

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة سير عملية اختبارات القدرات  بكلية التربية الرياضية واتباع الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الاختبارات وتفقد خلال الجولة التشطيبات النهائية للمبنى الإداري الجديد بالكلية من قاعات ومكاتب إدارية.

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رئيس جامعة المنصورة يتفقد اختبارات القدرات 

استقبله خلال الجولة الدكتور أحمد عبدالعظيم عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور  محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة ورئيس لجنة المنشآت الجامعية، الدكتور إيهاب البراوى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور حسام فاروق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالباسط عبدالحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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رئيس جامعة المنصورة يتفقد اختبارات القدرات 

 وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن اختبارات القدرات انطلقت يوم السبت ٧ أغسطس ٢٠٢١ م بجامعة المنصورة بكليات الفنون الجميلة، التربية الرياضية، التربية النوعية والتمريض وتستمر حتى 19 أغسطس.

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رئيس جامعة المنصورة يتفقد اختبارات القدرات 

وأكد عبدالباسط أن الاختبارات تتم وسط إجراءات احترازية مشددة، بدأت بالكاشف الحرارى من على الباب الرئيسى لمقرات الاختبارات، وتم وضع قواعد صارمة للالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى عملية التسجيل لاختبارات القبول بكلية  التربية  الرياضية والتربية النوعية والتمريض إلكترونيًا عن طريق موقع مكتب التنسيق، وأنه تم وضع شروط مهمة جدًا طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات في مقدمتها الالتزام بالتباعد الاجتماعى والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية بفيروس كورونا المستجد.

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رئيس جامعة المنصورة يتفقد اختبارات القدرات 

وأثنى رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال خطوات اختبارات القدرات والالتزام بارتداء الكمامات.

كما تفقد رئيس الجامعة التشطيبات النهائية لحمام السباحة الأوليمبي بالقرية الأوليمبية والذي تم تطويره تمهيدا لافتتاحه بحضور الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسي والمشرف على مشروع تطوير حمام السباحة، الدكتور هيثم البدويهى مدير القرية الأوليمبية، المهندس علاء السيد مدير الإدارة الهندسية، مسئولي شركة المقاولون العرب الشركة المنفذة للمشروع.

وشدد رئيس جامعة المنصورة على ضرورة الانتهاء من تطوير حمام السباحة الأوليمبى فى أسرع وقت لافتتاحه وتشغيله. 

جامعة المنصورة المنصورة اختبارات القدرات كلية التربية الرياضية حمام السباحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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