سوريا: وفاة عاملين في انفجار لغم من مخلفات «داعش» بدير الزور

توفي عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور بسوريا، نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش" أثناء عملهما في إعادة تأهيل خط التوتر الميادين الدوير بالريف الشرقي.

وذكر رئيس دائرة نقل الطاقة بدير الزور محمد عليوي في تصريح للوكالة الرسمية السورية، أثناء عمل ورشات الدائرة في تأهيل خط التوتر "الميادين البوكمال" تعرضت السيارة التي تقلهم لانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية قرب بلدة الدوير ما أدى لاستشهاد اثنين من العاملين.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

التنظيمات الإرهابية في سوريا

رغم إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، الانتصار على تنظيم "داعش" في شرق الفرات منذ قرابة العامين، إلا أن التنظيم الذي يبدو أنه يعيد بناء نفسه ويزداد خطره بعد تخليه عن استراتيجية قيادة الإرهاب عبر كيان مركزي وانتقاله إلى نهج ضرب الأهداف عن طريق عصابات متنقلة واستمرار واشنطن في ملاحقة فلول التنظيم في شرق الفرات رغم إعلان النصر عليه منذ 2019.

استهدفت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة من عمر إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب قيادات في "حراس الدين"، ما اعتبر مؤشراً على عزم واشنطن في تلك الإدارة تمديد نطاق عملياتها لتشمل مناطق شمال غرب سوريا، إلى جانب الاعتبار بأن واشنطن تريد مناورة موسكو في ملف مكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، وقطع الطريق عليها ومنْع تفردها به.

هذا في الوقت الذي كانت روسيا تُصعِّد من عملياتها العسكرية ضد تلك المناطق، وتسيطر على مساحات منها حتى مطلع العام الماضي، بالإضافة إلى معاودة التصعيد مطلع شهر فبراير الماضي، بحجة وجود القوى الإرهابية هناك وفي مقدمتها "تحرير الشام".