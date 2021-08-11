نشاطات شاملة.. «حياة كريمة» تواصل أعمال التطوير في قرى القليوبية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنها تواصل متابعة أعمال المؤسسة الجارية في مختلف قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأكدت المؤسسة عبر بيان لها اليوم أنه في الوحدة المحلية بالقشيش، جار التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي دون أي معوقات وتبلغ نسبة التنفيذ في قرية الغريري ٨٣ ٪، وتبلغ نسبة التنفيذ في قرية العطارة ٤٧ ٪، ونسبة التنفيذ في قرية القشيش ٣٦ ٪ ونسبة التنفيذ في قرية الحزانية ٣٤ ٪.

وجار العمل على توسعة مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة ونسبة التنفيذ بها ٨٨ ٪، بجانب متابعة تأهيل مركز شباب القشيش ونسبة التنفيذ به ١٥٪.

أما بالوحدة المحلية بطحوريا، فقد قرب الانتهاء من توسعات مدرسة كفر سعد بحيرى الإعدادي وقد اقتربت نسبة تنفيذ الأعمال حوالى ٩٠%، يرافق ذلك البدء في مشروع خطوط انحدار شبكات الصرف الصحي بقرية كفر الصهبى وقد تبين ان نسبة إنجاز الأعمال قد اقتربت من ٢٠ % تقريبا.

وبالوحدة المحلية بالمريج، جار تنفيذ أعمال الاتصالات، وتشتمل الأعمال على توصيل الكوابل الضوئية حتى منازل العملاء بتكنولوجيا FTTH وهى أحدث تكنولوجيا الاتصالات لتقديم الخدمة بجودة فائقة السرعة، والاستمرار في اعمال الصرف الصحي بمنطقة الشوبك البحرية وشبكات خطوط الانحدار بالمنطقة، والبدء في أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقريه الشوبك.

بالإضافة إلى ذلك سيتم البدء في برنامج تدريبي بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والخياطة بقرية الشوبك-شبين القناطر في ضوء خطة التشغيل ضمن مبادرة حياة كريمة، وبالوحدة المحلية بالاحراز، جاري العمل علي مشروعات الصرف الصحي بقرية تل بنى تميم وكفر الور، وأيضا العمل على مشروع تبطين وتدبيش الجنابية اليمنى واليسرى لبحر الخليلى امام عزبة معن والعسايلة وكفر الور، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالجنابية اليمنى الى ٩٥℅ ونسبة الإنجاز بالجنابية اليسرى الى٦٥℅، وجاري العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية الاحراز حيث وصلت نسبة التنفيذ به الى٩٥٪.

وأخيراً بالوحدة المحلية بقرية طحانوب، يستكمل أعمال صب القواعد الخرسانة بنسبة تنفيذ ٣٠ ٪؜ لإنشاء مدرسة ابتدائي (فاطمة شديد) بعزبة الشديدة التابعة لقرية الكوم الأحمر، وجاري تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب كفر الصهبى.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.