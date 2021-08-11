غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية فى الزقازيق بالشرقية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، من غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بالوحدة المحلية ببني عامر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قد شن حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك- مديرية التربية والتعليم- مديرية التضامن الاجتماعي- مأمورية الضرائب العامة- التأمينات الاجتماعية- مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من ٣ مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشميع ٥ مكتبات تُدار دون ترخيص وتقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتغريم ٤ مراكز ومكتبات غرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.