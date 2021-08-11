الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل كفوري يحيي حفلا بالساحل الشمالي 19 أغسطس

وائل كفوري
وائل كفوري

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لتقديم حفل بالساحل الشمالي ضمن سلسلة الحفلات القوية التي تقام خلال الفترة الحالية، وتضم كبار النجوم في الطرب من مصر والوطن العربي منهم الهضبة عمرو دياب.

وبدأ وائل كفوري الترويج لحفله الجديد المقرر إقامته الخميس بالساحل الشمالي وبدأت الشركة المنظمة للحفل فتح باب حجز التذاكر خلال الساعات الماضية والتي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

وائل كفوري

وكان  ديو “برضه بتوحشني” للنجمة أنغام والنجم اللبناني وائل كفوري، قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وطرحت الأغنية أول أيام عيد الأضحى، عبر القناة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وهي من كلماته، وألحان عمرو مصطفى، وتنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، ومكس وماستر المهندس أمير محروس.

وتصدرت أغنية برضه بتوحشني" المركز الرابع للمحتويات الرائجة لموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية الأولى التي تجمع بين أنغام ووائل كفوري.

 

وكانت الفنانة روبي، قد أحيت، الجمعة الماضية، حفل غنائي ضخم بصحبة الفنان محمود العسيلي، وأقيم الحفل في مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان الماسة العلمين الغنائي في موسمه الثالث.

نفذت تذاكر الحفل خلال الأيام السابقة للحفل، حيث طرحت الجهة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وشروط الحضور عبر أحد مواقع حجز التذاكر "أونلاين"، وجاءت أسعار التذاكر في ثلاث فئات كالأتي هم 500 جنيه و1000 جنيه و2000 جنيه للفئة الـvip، أما شروط الحضور وحددت الجهة شرطًا واحدًا فقط وهو ممنوع دخول الحفل لأقل من 15 عامًا. 

وائل كفوري الساحل الشمالى الطرب مصر الوطن العربى عمرو دياب الهضبة عمرو دياب

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