محافظ البحيرة يدشن المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم الخدمات الحكومية

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، سيارة المركز التكنولوجى المتنقل والتي تم استلامها بالأمس لخدمة المواطنين والمجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات من خلال نظام مراقبة تلفزيوني يتم ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة وأجهزة إلكترونية "٢ لاب تـوب - طابعة ليزرية متعددة الوظائف - وسيلة الاتصال بالمنظومة" اللازمة للعمل على المنظومة وطباعة مخرجات المعاملات ماكينة الدفع الإلكتروني POS، بالإضافة إلى الأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين "مكاتب موظفين - مقاعد للمواطنين - رامب لذوى الاحتياجات الخاصة - وحدة ترتيب دور خزينة" .

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المركز المتنقل ممن تم تدريبهم والمشهود لهم بالكفاءة بواقع عدد۲ موظف شباك وواحد موظف خزينة مزود بماكينة الدفع الإلكتروني POS وسائق لكل سيارة.

كما أكد اللواء هشام آمنة أنه سيتم تخصيص السيارة لتقديم الخدمة بقرى مركز ومدينة بدر لحين الانتهاء من المركز التكنولوجى الثابت بالمدينة ليتم تنقلها بين المراكز والمدن لتخفيف الضغط علي المراكز التكنولوجية الثابتة ولخدمة المناطق المحرومة والعمل على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما سيتم الإعلان بصفة دورية عن أماكن تواجدها للتيسير على المواطنين المتقدمين

مشيراً إلى أهمية المركز التكنولوجى المتنقل بالإضافة الى المراكز الثابتة بمدن ومراكز المحافظة والبالغة 15 مركز تكنولوجى بالمدن و26 مركز بالقرى فى تطوير كافة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات وتحقيق رضاء المواطنين وتطبيق اعلى معايير الجودة وتحقيق الشفافية داخل المراكز التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجيه لزيادة التعداد السكنى مع زيادة عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد فى مناطق التجمع السكنية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية .