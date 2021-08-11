إصابة شخصين بكسور في تصادم سيارتين في السلام

أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وأجرة أعلى كوبرى الحرفيين بمنطقة السلام .

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى الحرفيين فى منطقة السلام بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق..

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.