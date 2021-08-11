وزير شؤون القدس يستقبل سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية المعتمدين لدى فلسطين

استقبل وزير شؤون القدس فادي الهدمي في مقر الوزارة ببلدة الرام، اليوم الأربعاء، سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين، ووضعهم في صورة الأوضاع الخطيرة بمدينة القدس.

ووضع الهدمي سفراء الأرجنتين، وتشيلي، والبرازيل، وفنزويلا، والإكوادور، والمكسيك، في صورة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس وبخاصة تصاعد عمليات هدم المنازل ومخططات الإخلاء القسري لمئات الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان.

وقال الهدمي، إن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية المحتلة، وإن تصاعد عمليات الهدم ترافق مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في الشيخ جراح وسلوان لصالح مستوطنين إسرائيليين، محذرًا من مخطط لهدم عشرات المنازل في حي البستان في سلوان.

كما أطلع الهدمي السفراء على مخاطر المشروع الإسرائيلي المسمى" مركز القدس الشرقية" الذي يستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية.

وأشار وزير شؤون القدس إلى أن المخطط يستهدف تغيير وجه المدينة الذي نعرفه تحت مسمى "التطوير" وذلك عبر سلسلة من المعيقات والقيود بما فيها تحديد نسب البناء وعدد الطوابق وتغيير طابع المدينة.

وقال، إن سلطات الاحتلال واصلت تصعيد عمليات الاعتقال في المدينة خاصة في صفوف الأطفال.

من جانبهم، وعد السفراء بمواصلة الاتصال مع الوزير لمتابعة المستجدات في المدينة.

وشارك عشرات المواطنين في فلسطين، الثلاثاء، في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، واحتجاجاً على الاعتقال الإداري والعزل.

وحمل المشاركون في الاعتصام صور الأسرى المضربين، ورددوا هتافات تطالب بضرورة التحرك الفوري للإفراج عنهم، وإنهاء سياسات الاعتقال الإداري والعزل.

وأوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن الاعتصام يأتي في إطار الفعاليات الخاصة بالحملة الوطنية لإسناد الأسرى الذين يخوضون إضراباً مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي أطلقت الأسبوع الماضي.