برلماني يدعو وزارة الصحة لتوفير جرعات إضافية من لقاح «أسترازينكا»

رحب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بما أعلنته وزارة الصحة من استقبال 25 مليون جرعة لقاح من "جونسون آند جونسون" وتوزيعها على مراكز التطعيم ليتمكن المصريين المسافرين للخارج من التطعيم بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية أن تلتزم وزارة الصحة بما أعلنته بأنها ستعمل على تسهيل الاجراءات لتطعيمهم ومنحهم شهادات الحصول على اللقاح بسرعة، ليتمكنوا من العودة لعملهم للخارج حيث يمكن للمسافر التوجه لأقرب مركز تطعيم ضد فيروس كورونا وتقديم جواز السفر والتأشيرة ليتم تلقيحه بشكل فوري حسب تأكيدات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

ودعا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، وزارة الصحة لسرعة توفير جرعات إضافية من لقاح أسترازينكا وذلك لاستكمال الجرعة الثانية لمن حصلوا على أول جرعة من ذات اللقاح، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي الكبير على لقاح أسترازينكا أحدث عجز في الإنتاج، وبدأ يظهر نقص شديد فيه، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المصريين أخذوا الجرعة الأولى، ولم يأخذوا بعد الثانية ما يستدعي قيام وزارة الصحة بمخاطبة الشركة المصنعة لتوفير جرعات لاستكمال تلقيح من أخذوا الجرعة الأولى.

وأشار رضوان إلى أنه لابد من الإسراع من وتيرة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بحيث يكون عدد المطعمين بنهاية العام الحالي لـ60 مليون مواطن ليمكن التغلب على فيروس كورونا المستجد، مستنكرًا قلة عدد المطعمين حتى الآن، حيث وصل العدد لـ6 مليون مواطنًا فحسب وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، مطالبًا المصريين بالإسراع في تسجيل أسمائهم للحصول على اللقاح حماية لهم ولعائلاتهم.

وكانت وزاة الصحة قد استقبلت 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون على أن يتم توفيره فى مراكز اللقاحات والمراكز الدولية، حيث سيتم خضوع الجرعات للتحليل فى هيئة الدواء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن لقاح جونسون آمن وفعال وعبارة عن جرعة واحدة فقط ويحفظ فى درجة حرارة اللقاحات الطبيعية.وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مراكز التطعيمات تعمل من 9 صباحا وحتى 10 مساء وتابع مراكز التطعيمات الدولية تعمل من 8 صباحا وحتى 2 مساء.