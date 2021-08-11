«السكة الحديد» تواصل استقبال المتقدمين لمسابقة الـ1500 وظيفة

أعلنت هيئة السكك الحديد، اليوم الأربعاء، عن استمرار استقبال طلبات المتقدمين لمسابقة التعيينات رقم 2.

وأوضحت وزارة النقل أن أرقام الجلوس والمواعيد تُحدد من خلال مراجعة المنطقة المتقدم بها حتى يوم ١٥ سبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان عنها عبر الجرائد الرسمية خلال الفترة نفسها، أو عن طريق إرسال رسالة عن طريق واتسآب الخاص بالمتقدم.

وبدأت هيئة السكة الحديد، الإثنين الماضي، مسابقة المتقدمين لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية ( 1500 فني تخصصات مختلفة ) للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.

وتقوم الهيئة باختيار عدد من الوظائف ومنها:



وظيفة فني مناورة رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – تشغيل على الماكينات – كهرباء قوى – الهندسة الميكانيكية – الإلكترونيات والكمبيوتر).



وظيفة فني مزلقان رابع ( ذكور فقط ):-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص(تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية – الإلكترونيات والكمبيوتر).

وظيفة فني صيانة وتجديدات سكة رابع (ذكور فقط) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشيد وبناء – صيانة وإصلاح المباني والتشطيبات – صيانة وإصلاح الخرسانة - تشكيل ولحام المعادن).



وظيفة فنى حركة وبلوك رابع (ذكور فقط):-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية –كهرباء قوى – الإلكترونيات والكمبيوتر- إصلاح وصيانة معدات كهربائية - الهندسة الميكانيكية – ميكانيكا).



وظيفة فنى لحام السكك الحديدية (ذكور فقط) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشكيل ولحام المعادن – الحديد المشغول واللحام).

وظيفة مشرف قطار رابع (ذكور فقط):-

دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.



وظيفة صراف تذاكر رابع (ذكور وإناث):-

دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.