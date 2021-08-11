«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تصدر تقرير الأثر التنموي السنوي لعام 2020

أصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اليوم الأربعاء، تقرير الأثر التنموي السنوي (ADER) لعام 2020 بعنوان «مواجهة التحديات وإعادة البناء لمستقبل أفضل».

يستعرض التقرير التأثير الهائل الذي أحدثته جائحة كوفيد- 19 للعالم أجمع، كما يبين التقرير كيف أن الوباء قد أوجد فرصاً من الممكن الاستفادة منها للتغلب على التحديات التي فرضها على كل سوق.

ويعرض التقرير نهج فعالية الأثر التنموي الذي تبنته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال التركيز على بعض الجوانب الموضوعية أو التشغيلية لتدخلاتها.

وفي عام 2020، أظهرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مرونة تنظيمية فائقة لتخطي الظروف غير المواتية، وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال تقديم تمويل تجارة بمبلغ 4.7 مليار دولار أمريكي لصالح الدول الأعضاء، بما في ذلك خطط لدعم 21 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي إطار جهودها للاستجابة للتأثير الاقتصادي غير المسبوق للوباء، بادرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى الإسراع بتلبية احتياجات الدول الأعضاء من خلال وضع خطة استجابة طموحة وفورية للتخفيف من تداعيات كوفيد- 19 من خلال تقديم تسهيلات بمبلغ 850 مليون دولار أمريكي والحفاظ على سلاسل التوريد التجارية.

وفي معرض تعليقه على إنجازات المؤسسة في العام 2020، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً: "بالتزامن مع بدء تفشي الوباء ، أبدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استجابة سريعة وفورية لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل بشكل فوري مع حالات الطوارئ الصحية العامة وما يترتب عليها من تأثير اجتماعي واقتصادي. وقد كان الهدف من استجابة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة السريعة للأزمة يتمحور حول دعم عملائنا لتلبية احتياجاتهم الفورية أثناء تفشي المرض وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل في مواجهة الصدمات والتداعيات الخارجية. وقد تم تقديم دعم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال تبني نهج هجين يجمع بين تقديم تسهيلات تمويل التجارة والمنح ، مما مكننا من تقديم الدعم للعملاء الذين هم في أمس الحاجة إليه".

وأضاف: لقد أظهرت جائحة كوفيد 19 مدى أهمية مؤسسات تمويل المشاريع التنموية في أوقات الأزمات. كما أن الازمات الصحية والاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد 19 استدعت اتخاذ إجراءات استجابة سريعة وواسعة النطاق وغير مسبوقة. وقد تمثل الهدف الرئيسي من تدخلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2020 في دعم تعافي الدول الأعضاء من خلال استعادة سبل كسب العيش وترسيخ بنية درء المخاطر والبدء في رحلة النمو الاقتصادي. وانطلاقاً من حرصها على بلورة هذه الأهداف، ركزت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشكل خاص على دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واستدامة سلاسل القيمة الزراعية، وبناء القدرات للبدء في مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء. وفضلاً عن ذلك، أرست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الأسس الصلبة لإعادة البناء على نحو أفضل في عالم ما بعد جائحة كوفيد 19.