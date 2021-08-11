الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لـ3 في قتل صديق أحدهم بعين شمس

حبس متهمين
حبس متهمين

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، أوراق طالب وعاملين إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم؛ بتهمة ارتكابهم جريمة القتل العمد بحق أحد زملاء المتهم الأول بسبب خلافات بينهم، بمنطقة عين شمس.

وحددت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية كل من المستشار يسري محمد إسماعيل، والسعيد محمود محمد، و محمد أحمد بكر، وأمانة سر رجب شعبان، جلسة 11 سبتمبر المقبل النطق بالحكم.

كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات شخصية بين المتهم الأول "طالب" والمجنى عليه "طالب" داخل معهد ديني بمنطقة عين شمس، فقرر المتهم الأول الاعتداء عليه أمام المارة، فاستعان باثنين من أصدقائه عاملين "حلاق" و"مبيض محارة" وأحضروا أسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى المكان المتواجد فيه الشاب الضحية.

كما تبين من التحقيقات أيضاً، أن المتهمين فور وصولهم وبمجرد أن رأوا المجني عليه، أشهروا الأسلحة البيضاء، واعتدوا على الشاب الضحية، حتى أنه حاول الهرب منهم إلا أنه تعثرت قدماه وسقط على الأرض، فانكبوا عليه وسددوا له الطعنات النافذة، وتبين من شهادة الشهود أن القتيل حاول الوقوف والهرب مرة أخرى، إلا أن المتهم الأول لاحقه وسدد له طعنة في قدمه أدت إلى قطع شريان أودى بحياته قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، سقط أحدهم وفارق الحياة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطالب المجنى عليه في العقد الثالث من العمر، وان وراء ارتكاب الجريمة زميله في المعهد واثنين آخرين، بسبب خلافات شخصية بينهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه وبين المتهم الأول صديقهم، وأنهم تضامنا معه للنيل من الشاب الضحية.

عين شمس خلافات مالية قتل طالب الإعدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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