الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار وزيرة التضامن: إيرادات «ديارنا» تتخطى 5 ملايين جنيه

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض "ديارنا" في مارينا بمدينة العلمين الجديدة، تخطت 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن الإقبال على المعرض مازال مرتفعًا للغاية وفاق كل التوقعات.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المعرض يستهدف دعم صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة بسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

 وأوضح أن المعرض يأتي في إطار جهود وسياسات الوزارة لتقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين، والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أهمية تواجد معرض ديارنا هذا العام في مارينا، تأتي نظرًا لأنه يعد من أكبر المصايف الموجودة في الجمهورية، وفيه عدد زائرين كبير جدًا، وأيضًا بسبب المساحة الكبيرة لمدينة مارينا، إلى جانب أن المعرض يقام على مساحة كبيرة جدًا، ما يساعد في تحقيق أكبر نسبة تسويق لمعرض "ديارنا" بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية طبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري، مطبقة في المعرض، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

ولفت إلى الانتهاء من معروضات المرحلة الأولى للعارضين، وتم البدء فى المرحلة الثانية، حيث تم تقسيم العارضين على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام، وتضم الواحدة 80 عارضًا.

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي مدينة العلمين الجديدة عمالة غير المنتظمة معرض ديارنا العلمين الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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