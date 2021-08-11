الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 63 موظفًا في مركزين بالبحيرة للتحقيق

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على الوحدات الصحي، حيث قامت الأجهزة الرقابية بمركز الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم بحملة مكبرة، أسفرت عن إحالة ٥٢ من العاملين بالمركز الطبي بمدينة الدلنجات وصحة عبود بالدلنجات للتحقيق؛ لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني. 

 كما قامت الأجهزة الرقابية بمركز ومدينة شبراخيت بالقيام بحملة رقابية لمتابعة المصالح الحكومية المختلفة أسفرت تلك الحملة عن إحالة ١١ من العاملين بالوحدات الصحية بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق، وذلك بسبب تركهم العمل بدون أى سند قانوني.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة باسترداد قطعتين أرض بمساحة إجمالية ٣٤٦٠ فدانًا من غير الجادين حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع.

 

مصر المصرية محافظ البحيرة الإجراءات القانونية حملات تفتيشية الهيئات الحكومية

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وائل لطفي

فوضى الطب

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