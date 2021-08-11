«سانت كاترين» ضمن قائمة الجبال الأكثر روعة في الشرق الأوسط

رشحت صحيفة “أراب نيوز” عدد من الجبال في الشرق الأوسط لزياتها، تزامنا مع احتفال اليابان بيوم الجبال هذا الأسبوع، في مصر والسعوية والإمارات ودول عربية أخرى.

جبل سانت كاترين

يقع جبل سانت كاترين في جنوب سيناء في مصر، وهو أعلى جبل في البلاد وموطن لدير القديسة كاترين، الذي تم بناؤه بين عامي 548 و 565، وهو أحد أقدم الأديرة المسيحية العاملة في العالم.

وسمي الجبل بهذا الاسم تخليدا للقديسة كاترين في المسيحية من الإسكندرية وهي من أهم القديسات في الغرب ولها دور كبير في انتشار المسيحية وماتت فداء لذلك ويوجد بالمنطقة دير يطلق عليه دير سانت كاترين، وتقول القصة "أن رهبان دير وجدوا جسدها أعلى الجبل حيث تم إعدامها في الإسكندرية ومن ثم اختفى جسدها من الأسكندرية وأن الملائكة قامت بوضع جسدها أعلى قمة الجبل".

وأعلى الجبل يوجد مصلى خاص بها في المكان الذي وجد فيه جسدها، وبالقرب من المصلى يوجد حجرتين حيث الحجاج إلى الجبل يستطيعون البيات ويمكن تسلق الجبل من ممر قام أحد كهنة الدير ببنائه.

ويعد الجبل معلما سياحيا يزوره السياح ويراقبون شروق وغروب الشمس من قمته كما يمكن مشاهدة خليجي العقبة والسويس من الأعلى.

جبال الحجاز

تقع جبال الحجاز في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، وتشكل سلسلة تمتد من الشمال والجنوب على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر بارتفاع 2100 متر.

جبل حفيت

يقع جبل حفيت في مدينة العين على حدود دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ويحتوي الجبل الذي يبلغ طوله 1،249 مترًا على عدة فنادق حيث يمكنك الاستمتاع بعطلة هادئة مع منظر خلاب.

جبل جيس

يوجد جبل جيس الشهير برأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، وتعد مشاهدة غروب الشمس أو شروقها.من الجبل ذكرى لاتنسى.

القرنة السوداء

القرنة السوداء هي أعلى نقطة في لبنان والشام على ارتفاع 3088 مترًا فوق سطح البحر.

توبقال

يبلغ ارتفاع توبقال 4،167 مترًا، وهي أعلى قمة في جبال الأطلس والمغرب وشمال إفريقيا.