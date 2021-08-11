رسميًا.. إطلاق اسم حي الفيروز على مساكن الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد

صدق المجلس التنفيذى بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على عدة قرارات تخص مدينة بورفؤاد، ومنها تسمية منطقة الإسكان الإجتماعى الجديد شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد باسم (حى الفيروز).

كما صدق أيضاً على تخصيص محلات ٣ و ٤ بمنطقة الأمل بورفؤاد لمؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ولذلك للمشاركة الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية نفذت كم هائل من الوحدات السكنية خلال الـ ٦ أعوام السابقة، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي، وتم تسليم المرحلة الأولى بإجمالى ٧٦٦٤ وحدة سكنية، (بأبراج الحاسب الآلي والحرية والحي الإماراتي) وتسليم المرحلة الثانية بمساكن محمد مهران بإجمالى ٢٨٨٠ وحدة، بالإضافة إلى بدء تسليم المرحلة الثالثة بمدينة بورفؤاد، إضافة إلى مشروع الاسكان الاستثماري .

وفي شأن آخر، كان قد عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، بحضور عدد من المستثمرين، لطرح الفرص الاستثمارية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستعرض المحافظ مع الحضور مزايا المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتى تقع على مساحة ٦٣ كم٢، حيث تم تجهيز ٢٠ كم٢ حاليا لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، لافتا إلى أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية فى مصر نظرآ لوجود منطقة لوجيستية وميناء، وعدد من المقومات التى تساهم فى الترويج للمنطقة اقتصاديا .

وأوضح محافظ بورسعيد أن الفترة القادمة ستشهد إقامة مؤتمر اقتصادى عالمى، لتسويق المشروعات الاستثمارية بشرق بورسعيد ومختلف المشروعات بالمنطقة، بالإضافة إلى عمل معرض "صنع فى بورسعيد"، والذي يساهم فى ترويج منطقة شرق بورسعيد سياحيا واقتصاديا، مؤكدا أهمية الاستغلال الأمثل لمنطقة شرق بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.