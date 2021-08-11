التحقيق الاستخباراتى فى أصول كورونا لن ينتهى بنتيجة عالية الثقة

تنتهي مراجعة استخباراتية مدتها 90 يوما حول أصول كوفيد-19، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر بإجرائها، إلى حد كبير من حيث بدأت، دون درجة عالية من الثقة في كيفية ظهور مرض فيروس كورونا الجديد لأول مرة، وفقا لما ذكرته بوابة "The Olympian" الإخبارية الأمريكية.

عندما بدأت المراجعة، لم تتوقع وكالات الاستخبارات أن تنتهي بـ"تقييم يتضمن درجة عالية من الثقة" -- وهو مصطلح تستخدمه الوكالات الاستخباراتية لوصف مستوى ثقتها في التحليل. فعلى سبيل المثال، كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد "حكمت بدرجة عالية من الثقة" في تقييم أكتوبر من عام 2002 الذي أفاد بأن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل قبل حرب العراق التي قادتها الولايات المتحدة ولم تحظَ بقبول.

وفيما يتعلق بهذا التقييم القادم، مع بقاء أسابيع قليلة على الموعد النهائي الذي حدده الرئيس لتقديمه، لم يتغير هذا الرأي، حسبما نُقل عن العديد من المسؤولين الحكوميين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وقالوا إنه من المستبعد أن تتوصل وكالات المخابرات الـ17 التي تجرى المراجعة، التي ينسقها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إلى نتائج مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه في مايو.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.