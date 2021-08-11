الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الإصابات بكورونا فى عمق جنوب الولايات المتحدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

تستمرت حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الارتفاع حيث رفض السكان تلقي التطعيم في عمق الولايات الجنوبية بالولايات المتحدة، وأُهدرت العديد من الجرعات بسبب انتهاء صلاحيتها، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان".

وذكر التقرير أنه في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما، تم تطعيم حوالي ثلث السكان فقط بشكل كامل، فيما بلغت نسبة التطعيم في ولاية جورجيا 41 في المائة، مشيرا إلى أن آلاف الأشخاص هناك يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، ويمثل الأشخاص غير المطعمين 90 في المائة من حالات دخول المستشفيات في لويزيانا.

وفي ولاية ألاباما، تم إهدار أكثر من 65 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بسبب انتهاء صلاحيتها حيث ظل معدل التطعيم في الولاية ثابتا طوال الصيف، حسبما أفاد التقرير.

ونُقل عن سكوت هاري، مسؤول الصحة بولاية ألاباما، قوله "لقد أهدرت 65 ألف جرعة. وهذا أمر مؤسف للغاية عندما يكون لدينا مثل هذا المعدل المنخفض من التطعيم، وبالطبع، (عندما) يكون هناك الكثير من الناس في العالم ما زالوا غير قادرين على الحصول على اللقاحات".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الولايات المتحدة أنخفاض ارتفاع جنوب الاصابات كوفيد-19 تطعيم ارتفاع الاصابات التطعيم لولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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