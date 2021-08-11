بروفيسور: لا يمكن تحقيق مناعة القطيع بسبب متحور دلتا

أعرب البروفيسور البريطاني أندرو بولارد عن رأيه بأن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يجعل من المستحيل تحقيق مناعة القطيع.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال بولارد، الذي يترأس مجموعة علماء جامعة أوكسفورد التي طورت لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، خلال اجتماع مع نواب في البرلمان البريطاني، إن "المشكلة هي أن هذا الفيروس ليس مثل فيروس الحصبة".

وتابع: "لو تم تطعيم 95% من السكان من الحصبة، فإن فيروس الحصبة لن يستطيع أن ينتقل إلى الآخرين، ولكن متحور "دلتا" يصيب من تلقوا اللقاح".

وأشار إلى أن من لم يتلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا سيصابون بالفيروس عاجلا أم آجلا، ولا توجد وسائل لإيقاف انتقاله بشكل كامل.

وأضاف أن اللقاحات المتوفرة فعالة في ما يخص الحماية من المرض الشديد والوفيات، ولكن ليس من الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أنه حتى في حال انخفاض عدد الأجسام المضادة بعد مرور فترة معينة من التطعيم، سيوفر الجهاز المناعي للإنسان قدرا معينا من الحماية من الفيروس خلال فترة طويلة.

يذكر أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في الهند لأول مرة، يتميز بفترة حضانة قصيرة وقدرة عالية على الانتقال، ويتسبب بمرض أكثر شدة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.