صحيفة هولندية: مناشدة الحكومة الأثيوبية المواطنين للقتال ضد تيجراى تصعيد خطير

وصفت صحيفة"إن آر سي هاندلسبلاد" الهولندية نداء رئيس الوزراء الإثيوبي للمواطنين للتسجيل في الجيش لمحاربة جبهة تيجراي بأنه تصعيد خطير في الحرب الأثيوبية التي أسفرت عن مجاعة ونزوح لاجئين.

ودعت الحكومة الاثيوبية "كل الاثيوبيين القادرين" للانضمام الى الجيش لوقف متمردي تيجراي "بشكل نهائي".

وجاء في النداء أن الوقت قد حان لجميع البالغين الأصحاء للانضمام إلى القوات المسلحة "وإظهار وطنيتهم".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أنهت علنًا وقف إطلاق النار المعلن.

وتوصف الصحيفة، النداء بأنه تصعيد آخر في الصراع الذي بدأ في نوفمبر الماضي عندما احتل الجيش ميكيلي بسبب السخط على المسار المستقل بشكل متزايد لجبهة تحرير شعب تيغراي التي سيطر عليها تيغراي.

كانت عملية الجيش هذه، التي قتلت مئات المدنيين التيغرية، رداً رسمياً على الهجمات على معسكرات الجيش من قبل قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري بعد تحصنهم في الجبال لأشهر، استعاد متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي السيطرة على ميكيلي في يونيو ، واحتفظوا بزمام القيادة في المعركة المتصاعدة.

في الأسابيع الأخيرة في أماكن أخرى في إثيوبيا، انطلقت حملة واسعة لتعبئة القوات للجيش الضعيف ، ودُعي السكان للتبرع بالدم ونظمت مظاهرات لدعم حكومة أحمد.

في غضون ذلك ، تقدمت القوات التيغرية إلى مقاطعات أمهرة وعفر المجاورة واشتبكت مع القوات الأمهرية.

وأكد جيتاشيو رضا المتحدث باسم متمردي نمور التاميل لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي أن المعركة امتدت لتشمل عفر للسيطرة على طريق رئيسي يربط بقية إثيوبيا بجيبوتي المجاورة على الساحل. يعتبر الطريق بمثابة شريان الحياة لتوريد البضائع إلى البلد بأكمله ، الذي لا يوجد به ميناء.

ووصف رضا العملية بأنها "جزء من اللعبة". وقال إن المتمردين سلكوا الطريق لأن سكان تيغراي كانوا يتضورون جوعا وليس "لمضايقة أجزاء أخرى من إثيوبيا".

في الأسبوع الماضي ، استولى متمردو نمور التاميل أيضًا على بلدة لاليبيلا في أمهرة ، المشهورة بكنائسها المنحوتة في الصخر وإحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقالت منظمة الامم المتحدة يوم الثلاثاء انها "قلقة للغاية" بشأن مصير الكنائس الأثرية ودعت جميع المعنيين للحفاظ على التراث.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا العام إن الصراع في تيغراي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني إثيوبي.

وقالت الأمم المتحدة إنه يضاف إلى هذا الأسبوع تقارير "مقلقة للغاية" عن مقتل أكثر من 200 شخص في هجوم على معسكرات النازحين في عفر واتهمت الحكومة متمردي نمور التاميل بتنفيذ الهجوم ، وهو ما ينفونه.

ووصفت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أفعال الجيش الاثيوبي بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان" في تقرير صدر في مايو.

وفي الوقت نفسه، فإن مساعدة سكان تيغراي الجائعين أمر صعب للغاية. كما تم استهداف عمال الإغاثة في الحملة الحكومية. وتتحدث نداء الثلاثاء عن أعضاء من المجتمع الدولي "وقعوا متورطين" في تقديم المساعدة لمتمردي نمور التاميل "تحت ستار المساعدات الإنسانية".