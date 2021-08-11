شواطئ البحر الأحمر بمصر ضمن أفضل 9 وجهات سياحية فى العالم

رشحت مجلة "فوربس" الأمريكية المنتجعات والشواطىء المطلة على ساحل البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة، كأحد أفضل 9 وجهات سياحية "بديلة" حول العالم، واصفة مصر بأنها وجهة "رائعة" للسفر لجمال ونقاء مياهها وامتلاكها العديد من الشواطىء والمنتجعات الساحلية الجذابة التي تناسب كل الأذواق والميزانيات.

وقالت المجلة في تقرير على موقعها الإلكتروني حمل عنوان "9 وجهات دولية بديلة ستحبها بالتأكيد"، إن سواحل البحر الأحمر بمصر تعد خيارا جيدا للغواصين والسباحين الذين يتوقون للسفر من جميع أنحاء العالم، نظرا لجمال الشعاب المرجانية والأسماك "النابضة بالحياة" تحت سطح بحارها بالإضافة إلى مياهها الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة تحت الماء.

ودعت المجلة القراء لزيارة مصر والإقامة بمدن مثل شرم الشيخ والغردقة كونها تحتوي على المئات من المنتجعات الساحلية مع خيارات تناسب جميع الأذواق والميزانيات، مضيفة "سيجد الغواصين أيضًا متعة في رحلات بحرية تتجه إلى مواقع الغوص تحت الماء وفي أعماق البحار حيث الشعاب المرجانية الرائعة وحطام السفن الملفتة للنظر".

وتابعت أنه "بعيدا عن شواطىء مصر وسواحلها، فأن بقية البلاد تمثل أيضًا وجهة رائعة للزوار والسائحين من مختلف أنحاء العالم".

ولفتت المجلة إلى أن القائمة التي رشحتها تعطي جميعها لزوارها "فرصة لزيارة أفضل الوجهات في العالم بأسعار أقل وفرصة أفضل للعثور على مكان تشعر أنه خاص بك كبديل للوجهات ذات السمعة البراقة"، مضيفة موجهة حديثها للقراء "ستحبونها بنفس القدر ، وربما أكثر".

ونوهت المجلة في تقريرها إلى أنه "مع سيطرة التكنولوجيا على الحياة، أصبح العالم أصغر، حيث يمكنك المرور عبر عجائب العالم في عدة دقائق فقط من خلال صور تم التقاطها أو إجراء محادثة بالفيديو مع الأصدقاء والزملاء في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أنه أصبح من السهل التخطيط للرحلات الموسمية نظرًا لكثرة المقالات والتقارير وأدلة السفر والمراجعات الحديثة التي ترشح أفضل الوجهات عالميا.

وأضافت أنه "بالرغم من أن التخطيط والبحث يمكن أن يكون شيئًا جيدًا ولكن في بعض الأحيان يكون لعامل المفاجأة جاذبيته الخاصة، لا يوجد شيء يضاهي أن تجد نفسك في زاوية من العالم تشعر وكأنها ملكك بالكامل ، شعور لا يمكنك تكراره إذا كان هناك مائة سائح يصورون نفس غروب الشمس أو يقفون أمام نفس الموقع السياحي".