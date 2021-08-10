الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في القاهرة الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم ٧٠٠ جرام من مخدر الهيروين ، و٤٠٠ جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمنطقة التجمع.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين “على .م”، و"رمضان.  ع"، و"إيهاب .س" عاطلين، عثر بحيازتهم على ٧٠٠ جرام من مخدر الهيروين ، ٤٠٠ جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمنطقة التجمع  بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد ترويج 3 عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم  وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطلين مواد مخدرة التجمع القاهرة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

أسامة ربيع يكشف حقيقة انخفاض عدد السفن المارة بقناة السويس

الزمالك يتصدر الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

«دولة جديدة».. ماذا قدمت «حياة كريمة» حتى الآن؟

نقل ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا بطائرة مجهزة لاستكمال علاجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

التوأم حسن.. من الأحمر للأبيض

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين

أداء الصلاة و«مكتب اتصال».. ماذا سيفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب؟

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟