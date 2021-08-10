حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم ٧٠٠ جرام من مخدر الهيروين ، و٤٠٠ جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمنطقة التجمع.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين “على .م”، و"رمضان. ع"، و"إيهاب .س" عاطلين، عثر بحيازتهم على ٧٠٠ جرام من مخدر الهيروين ، ٤٠٠ جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمنطقة التجمع بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد ترويج 3 عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.