موريتانيا تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 28725 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات إلى 616 حالة .. في حين تعافى 389 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين 24526 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان مساء أمس: تسجيل 241 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، إضافة إلى تعافي 319 شخصًا.

يذكر أن: الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.