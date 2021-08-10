تفاصيل مصرع ميكانيكي سيارات أمام ورشته في الدقهلية

لفظ أحد الأشخاص أنفاسه الأخيرة أثناء عمله بورشته بمدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية من مركز نبروه يفيد بوفاة محمد أبو المجد مجاهد أبو المجد ٥١عاما صاحب ورشة ميكانيكا ، ومقيم بندر نبروه، جثة هامدة.

بانتقال الضباط تبين من عمليات الفحص وسؤال شقيقه مصطفي ويعمل سائق، ومقيم بذات العنوان، قرر بأن شقيقيه يعاني من مرض السكري وأثناء تواجده امام الورشة خاصته حدثت له حالة إغماء، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكتة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية.

وأمر مدير الأمن اللواء السيد سلطان بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق لاتخاذ اللازم قانونا.