الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بسرعة ضبط متهمين بسرقة مليون جنيه في القطامية

متهمين
متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين وعددهم ثلاث الذين قاموا بسرقة مبلغ مليون جنيه بأسلوب السطو المسلح على سيارة تابعة لإحدى الشركات بنطاق قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة.

تفاصيل ضبط عصابة السطو المسلح في القطامية 

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغا من سائق بشركة مواد غذائية، وموظف أمن إدارى بذات الشركة، بأنهما حال سيرهما بسيارة تابعة للشركة عملهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره مليون جنيه خاص بالشركة عملهما لإيداعه بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس فوجئا بسيارة مجهولة يستقلها 4 أشخاص قام أحدهم بإطلاق أعيره نارية من سلاح نارى كان بحوزته تجاه السيارة التى يستقلاها مما أدى لإتلاف أحد إطارات السيارة ، وإجبارهما على التوقف وعقب ذلك ترجلوا من السيارة قيادتهم وإستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومرتكبيها 10 أشخاص- أحدهم سائق سابق بالشركة محل عمل المبلغين".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا ثلاثة منهم، وبحوزة أحدهم "السيارة المستخدمة" فى ارتكاب الواقعة ، وعثر بداخلها على مظروف  فارغ لطلقة نارية.. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر  السائق بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ  وعلمه بقيام  المجنى عليهما بتوريد مبالغ مالية كبيرة للبنك المشار إليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، حيث تم الإتفاق مع باقى المتهمين، وأنهم توجهوا لمحل الواقعة مُستقلين السيارة المشار إليها وسيارة أخرى  ملك أحدهم وسيارة "ميكروباص" وسلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبالغ مالية- السيارتين المستخدمتين فى الواقعة - طبنجة معدلة).. وأقروا بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتها بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

حبس سرقة شركة القطامية نيابة القاهرة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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