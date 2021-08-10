الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: لا يمكن التنبؤ بمستقبل كورونا

انحصار كورونا عالميا
انحصار كورونا عالميا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هناك أسئلة كامنة في أذهان كثير من الناس، إلى أي مدى يجب أن نكون متفائلين أو متشائمين بشأن جائحة كورونا الآن، وكيف تقارن المملكة المتحدة بالدول الأخرى؟ وهل انتهى حقا أسوأ ما في الأزمة؟


وبعد أسبوعين من "يوم الحرية" في إنجلترا ومع بقاء أرقام الحالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة أقل مما كان يخشى بعض واضعي النماذج، يبدو أن الأسوأ قد خف، ووفقًا للخبراء، يبدو أن عمليات الإغلاق المستقبلية غير محتملة ما لم تظهر متغيرات جديدة.


ولكن كما أظهر كورونا مرارًا وتكرارًا موجات لا يمكن التنبؤ بالمستقبل. 
 

في حين ارتفعت الحالات في المملكة المتحدة في أوائل الصيف، إلا أنها انخفضت بشكل كبير من منتصف يوليو - وهو انخفاض فاجأ الخبراء، الذين اقترحوا تفسيرات من الطقس اللطيف حتى نهاية يورو 2020.


وبحسب الصحيفة، فقد توقف هذا التراجع الآن وربما ترتفع الإصابات مرة أخرى.

 
وأصبح معدل الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة أعلى من العديد من البلدان في أوروبا، حيث أبلغت رويترز عن 282 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، مقارنة بـ 236 في فرنسا و 68 في إيطاليا و 23 في ألمانيا. إسبانيا أعلى بـ 299 لكل 100.000. 


وفي الوقت نفسه، لم يعد برنامج التطعيم الذي يتم الترويج له في المملكة المتحدة استثناءً: ست دول أوروبية، بما في ذلك البرتغال والدنمارك، لديها الآن مستويات أعلى من الأشخاص الملقحين بالكامل.


وبينما لا يزال عدد المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بفيروس كوفيد أقل من 1000 مريض يوميًا ، يقول الخبراء إن الضغوط قد تتزايد مرة أخرى.


من جانبه، قال البروفيسور رافي جوبتا من جامعة كامبريدج، عضو مختار في المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التي تقدم المشورة للحكومة، إن الوضع في المستشفيات كان صعبًا بالفعل.

كورونا فيروس بريطانيا لقاح تطعيم طقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

حقيقة وفاة 4 أشخاص بسبب ثعبان في سيارة بالطريق الصحراوي

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

باريس سان جيرمان يكشف عن موعد تقديم ميسى

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

الزمالك يهاجم الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة في المباراة المصيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

التوأم حسن.. من الأحمر للأبيض

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

محطة تل أبيب

المزيد

أداء الصلاة و«مكتب اتصال».. ماذا سيفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب؟

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام