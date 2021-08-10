الأنبا أرميا: مستقبل هذا الوطن يحتاج إلى أهداف تجمعنا جميعًا

أكد الأنبا أرميا، أنه لحل مشاكل هذا المجتمع لا بدّ أن كل فرد يؤدي دوره بأمانة مشيرا الي أن البيت المنقسم على ذاته يخرب وهو ما نراه من حولنا في البلاد الأخرى التي اختارت أن تسلك مسلك الاختلاف وليس الوفاق وهو ما لم نصل إليه في وطننا الحبيب مصر حيث لازلنا إلى الآن متماسكين به.

أضاف رئيس المركز الثقافي القبطي في كلمته بمؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك والتي اقامته الهيئة الانجيلية بالعين السخنة أن مستقبل هذا الوطن يحتاج الي اهداف تجمعنا جميعا مشيرا الي انه لا يوجد بلد متماسك مثل مصر وذلك قد يعود الي ارتباط المصري بدينه ووطنه ولذلك فهو ينادي بالسلام خاصة ان جميع الأديان تنادي بالسلام، ونجد أن كل الكلام الموجود في المسيحية موجود في الإسلام وواضح ان الأديان تقدم صورة عملية للسلام.



أضاف الأنبا أرميا أن ثاني مبدأ تنادي به الأديان هي المحبة والود والإحسان وهو ما يتمثل في المسيحية بشكل واضح وجلي ونفس المعني موجود ايضا في الإسلام مشيرا الي انه علي الرغم من وضوح رسائل الأديان الا اننا نعطي مفاهيم خاطئة عن الدين وقد يرجع هذا لخطأ في بعض المؤسسات الدينية أو ربما قد يكون بعض رجال الدين اخطأوا في توصيل الرسالة الصحيحة.

أكد أرميا أننا لابد ان نركز علي ما يجمعنا وليس ما يفرقنا وهناك نصوص كثيرة دينية تجمعنا بالإضافة الي الوضع التاريخي الذي يبرز الكثير من معاهدات السلام مثل ميثاق نجران ووثيقة ابو بكر الصديق ووصيه عمر بن الخطاب وميثاق خالد بن الوليد وعمرو بن العاصمة وجود العديد من وثائق الصلح التي تمت علي مر التاريخ.

أشار إلى أنه عندما يكون الحاكم عادل فهو يكون حريص علي تحقيق العدل والمساواة في المجتمع مثل عمر بن الخطاب، ولذلك لابد ان تكون مثل هذة المواقف نورا لنا ينير طريقنا.

أكد انه لكي نحقق العيش المشترك لابد نفهم القوة المؤثرة في حياتنا والتي تتمثل في الإعلام والأسرة ودور العبادة، فالإعلام رسالته سامية ودوره يتزايد في ظل الثورة المعلوماتية وله ميثاق شرف واضح ومجدد،مؤكدا أنه سلاح ذو حدين فهو ممكن أن يكون وسيلة للبناء أو الهدم ولذلك ننتظر أن تكون رسالته في تعزيز فكرة العيش المشترك في المجتمع عن طريق نشر ثقافة الحوار والعمل علي إنارة العقول والتقارب في المفاهيم.



أشار إلى أنه يجب أن ينشر مفاهيم العدل والرحمة وكيفية استخدامها في بناء المجتمع فكريا وكذلك يجب أن يقدم نماذج ناجحة وشخصيات قيادية مصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الآخر.



أوضح أن ثاني محور هو دور العبادة مشيرا الي إن الدين يؤثر في الانسان المصري وبذلك فإنه عند إيصال المفاهيم الدينية بشكل صحيح فهي تؤثر علي الاسرة والتي تعتبر المجتمع الاول والذي يبدأ بالطفل موضحا انه لمخاطبة الطفل لابد من مخاطر اهله فكريا ومخاطبة المؤسسات التعليمية ولذلك فعلي دور العبادة أن تقوم بتوجيههما الي الطريق الصحيح عن طريق زرع فكرة قبول الآخر والوطن الواحد وذلك لكسب الأجيال القادمة ومد السوريين أبناء الوطن الواحد.