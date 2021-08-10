الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإمام الأكبر: قلوبنا مع لبنان وندعو الله أن يعجل بنهضته وازدهاره

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تضامن الأزهر الشريف مع الشعب اللبناني فيما يمر به من ظروف عصيبة، داعيًا المولى عد وجل أن يعجل بنهضته وازدهاره، وأن يتحلى الجميع  بالمسئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر؛ باللغتين العربية والإنجليزية؛ جاء فيها "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها، وندعو الله أن يُعجِّل بنهضته وازدهاره، وندعو الجميع إلى التحلِّي بالمسئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان."

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، أكد أن هناك أملا في الخروج من حالة المراوحة في تشكيل الحكومة والتوقف عما وصفه بالدوران في الحلقة المفرغة التي شهدت أطول فترة لتصريف الأعمال في تاريخ لبنان.

وشدد دياب - في بيان بمناسبة مرور سنة على استقالة حكومته - على ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن التنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الارتطام.

وأضاف: أن هناك رهانا على نجاح المحاولات الجارية لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة التي يعاني لبنان تحت وطأتها، داعيا جميع المخلصين لهذا الوطن، أن يتجاوزوا كل الحسابات، وأن يتخلّوا عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون.

من ناحية أخرى، يدين الأزهر الشريف بشدة، الهجمات الإرهابية التي استهدفت ثلاث قرى شمال مالي، أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل أكثر من خمسين مدنيا وإصابة آخرين.

ويشدد الأزهر على أن هذه الجرائم تؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى في الأرض فسادا، وتستبيح الدماء البريئة لأغراض دنيئة؛ ترفضها النفوس السوية، وتبرهن على تجرد هذه الجماعات من كل معاني الرحمة و الإنسانية.

هذا؛ ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لمالي، قيادة وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى – عز وجل – أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشعب اللبناني أخبار لبنان مصاب لبنان

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وائل لطفي

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