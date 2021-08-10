الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الحرية المصري» يطلق فعاليات امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار 2021

امتحانات محو الامية
امتحانات محو الامية وتعليم الكبار

انطلقت فعاليات امتحانات دورة يوليو 2021 لمحو الأمية وتعليم الكبار بمشاركة حزب الحرية المصري، حيث كانت الانطلاقة الأولى بالإسكندرية.

الحرية المصري

وقام إسلام لطفى، نائب رئيس لجنة تعليم الكبار ومحو الأمية المركزي لحزب الحرية المصرى، برفقة شفيقة عبدالعليم، مدير إدارة المنتزه لتعليم الكبار، ونشوى رستم، أمينة المرأة بالحزب دائرة المنتزه ثاني بالإسكندرية بجولة تفقدية على لجان إدارة المنتزة التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات؛ والتأكيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

الحرية المصري

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة لجنة تعليم الكبار ومحو الأمية بحزب الحرية، وتم الاتفاق من خلال بنود البروتوكول المبرم بين الحزب والهيئة العامة لتعليم الكبار، على أن يساهم في محو الأمية والإقرار بأن تعليم الكبار واجب وطنى ومسؤولية قومية، خاصة أن قيادات الحزب لديهم رغبة حقيقية في مواجهة الأمية والارتقاء بالمستوى التعليمي للمواطنين.

الحرية المصري

أشار لطفي إلى أن التعليم يؤثر في تنمية المجتمع وأن محو الأمية ودعم المشروعات الصغيرة جاءت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن نسير على نفس النهج من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية.

امتحانات محو الأمية تعليم الكبار الحرية المصري الإسكندرية محو الأمية المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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