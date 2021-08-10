«التموين» توضح مميزات تطبيق التحول الرقمي في بورسعيد

رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مميزات تطبيق التحول الرقمي في بورسعيد، ومنها:

تيسير الإجراءات عن المواطنين في الخدمات التموينية لاستخراج البطاقات التموينية الجديدة والبدل الفاقد والفصل الاجتماعي وتفعيل البطاقات المتوقفة بدلا من الذهاب إلى مكاتب ومراكز التموين

التحول الرقمي يساهم يختصر الوقت وتوفيرا للنفقات المواصلات وقطع المسافات البعيدة.

أصبحت الخدمة متاحة للجميع وأغلقت باب التلاعب والفساد كمظومة حكومية جادة تصب لصالح المواطنين، لافتا إلى إشادة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذه المنظومة.

بعد نجاح التجربة في بورسعيد أدى إلى تنفيذ منظومة التحول الرقمي على مستوي مديريات الجمهورية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

توصيل البطاقات الذكية ديليفري وشملت هناك نوعين من توصيل البطاقات الذكية للمنازل منها أولا التوصيل البطاقات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وهي خدمة يتم تكليف أحد موظفي مراكز الخدمة بتوصيلها مجانا دون أي رسوم والنوع الثاني وهو الديلفري بالتنسيق مع هيئة البريد لمن يطلب الخدمة وهي برسوم رمزية الهيئة برسم ١٠جنيهات وهي خدمة اختيارية وتم التوصيل الخدمة وهي البطاقة الذكية إلى مواطنين وهي الخدمة اختياريا.

من خلال موقع دعم مصر يختار المواطن أقرب مكان لمحل إقامته لاستلام بطاقته تيسيرا على المواطنين.