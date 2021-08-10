جهود أوروبية مكثفة لمواجهة أكبر موجة حرائق تجتاح اليونان وإيطاليا

اشتعلت حرائق الغابات في اليونان وإيطاليا مع تصعيد الاتحاد الأوروبي لجهود عمليات مكافحة الحرائق.

وأكدت صحيفة "الجاريان" البريطانية، أنه تم تقييم حجم الدمار الناجم عن أسبوع من حرائق الغابات في اليونان وإيطاليا، حيث شن الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر عمليات مكافحة الحرائق على الإطلاق ووصل الدخان الناتج عن حرائق الغابات في سيبيريا إلى القطب الشمالي.

وقال خبراء الأمم المتحدة يوم الاثنين، إن الاحتباس الحراري يتقدم بوتيرة أسرع مما كان يُخشى وأن المسئولية تقع على البشرية "بشكل لا لبس فيه"، وواجه رجال الإطفاء والسكان المحليون حرائق هائلة في جزيرة إيفيا، شرق أثينا، لليوم السابع على التوالي.

وقد اعتذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن الإخفاقات في معالجة الحرائق في خطاب متلفز إلى الأمة.

وقال إن المناطق المحترقة ستتم إعادة تشجيرها بأشجار أكثر مقاومة للحريق، وسيتم دفع تعويض من صندوق إغاثة طارئ بقيمة 500 مليون يورو.

وأضاف ميتسوتاكيس إن 586 حريقًا اندلع الأسبوع الماضي "في جميع أنحاء اليونان" وأن الدمار الناتج عن ذلك "أغمق قلوبنا جميعًا".

وأشاد بمهنية خدمات الطوارئ لكنه أقر بوجود "أخطاء في التقدير"، قائلاً: "أنا شخصياً أريد أن أقول آسف على أي نقاط ضعف ظهرت".

وتم إجلاء أكثر من 2600 شخص حتى الآن من إيفيا ، ثاني أكبر جزيرة في البلاد ، على متن أسطول من القوارب، حيث اضطر كبار السن والعجزة ليل الأحد إلى البحث عن ملجأ على العبّارات أو النوم على كراسي التشمس على الشاطئ.

ودمرت حرائق الغابات مناطق شاسعة في جنوب أوروبا حيث تعاني المنطقة من أشد موجات الحر منذ ثلاثة عقود، ولقي 12 شخصًا مصرعهم في اليونان وتركيا وإيطاليا، وأصيب عدد أكبر كما اندلعت حرائق ضخمة في أنحاء سيبيريا في شمال روسيا منذ عدة أسابيع.