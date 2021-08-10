البحرين تعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من المناطق، وأودت بحياة عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين مع أضرار واسعة في الممتلكات.

وأكدت «الخارجية البحرينية» في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، تعاطف مملكة البحرين مع الجمهورية الجزائرية، ووقوفها التام معها في هذه الكارثة المدمرة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقتٍ سابق، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدة بالجزائر.

كما أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

حرائق الغابات في الجزائر

وأسفرت حرائق الغابات التي اندلعت أمس الإثنين، في مناطق عدة في الجزائر، عن مقتل خمسة أشخاص بحسب عناصر الإطفاء وسلطات الغابات المحلية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس 24»، تحاول فرق الحماية المدنية إخماد 31 حريقًا في 14 ولاية في شمال البلاد، من بينها 10 حرائق في منطقة «تيزي وزو»، وهي واحدة من أكثر المدن تعدادًا للسكان في منطقة القبائل، فيما اندلعت أربعة حرائق أخرى في جيجل (شرق).

وذكرت الحماية المدنية في بيانٍ عبر «تويتر» أن الحرائق اندلعت أيضًا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

وتسببت هذه الحرائق في مقتل شخصين في منطقة «أث يني»، كما توفي شخص في منطقة «أعكورن» التي تعد «رئة المنطقة»، وشخص آخر قرب عزازقة القريبة عن تيزي وزو، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد، الذي قال في وقتٍ لاحق عبر محطة «النهار» التلفزيونية الجزائرية، إن الحرائق تسببت في مقتل شخص خامس في منطقة «تيزي وزو».

ونشر سكان في «تيزي وزو» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة.