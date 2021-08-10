الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. الدبيبة يقرر مد حظر التجول الجزئى 12 ساعة يوميًا

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، استمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي في البلاد.

وأرجع رئيس الحكومة، مد حظر التجول الجزئي، الذي وجه به وزير الداخلية والحكم المحلي، إلى توصية لوزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي، دون أن يحدد موعد نهاية الحظر.

وقال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن وزارة الصحة، أوصت باستمرار فرض حظر التجول الجزئي؛ بسبب الوضع الوبائي لكورونا.

وأضاف حمودة: «بالإشارة إلى قراري مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 228 لسنة 2021 بإعلان حظر للتجول في بعض المناطق، ورئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 2021 بتقرير حكم بشأن حظر التجول».

وتابع: «نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي، فقد أوصت وزارة الصحة باستمرار فرض الحظر الجزئي (من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا) وفق أحكام القرار 228 لسنة 2021، وذلك إلى حين استقرار الوضع الوبائي».

وكان رئيس الحكومة الليبية قرر الخميس الماضي، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين للحد من تفشي فيروس كورونا، وبعدها يعود العمل بالقرار رقم 228 للعام 2021.

وفي يوليو الماضي، قرّرت الحكومة فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 .

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، 2134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 271 ألفا و981 حالة.

ونقلت بوابة «الوسط» عن المركز، أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 3781 حالة، بالإضافة إلى تعافي 967 حالة، ليرتفع إجمالي حالة الشفاء إلى 201 ألف و205 حالات.

رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ليبيا حظر التجول الجزئي فيروس كورونا وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

وزير التعليم يكشف حقيقة إرسال نتيجة الثانوية العامة على تابلت الطلاب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

مصادر بـ«التعليم»: الفتيات يكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة

«الوزراء» يكشف حقيقة فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

ثروت الخرباوي

وثالثهما الحوينى

مؤمن المحمدي

3 ديسمبر 1921

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

صور

البطلة الأولمبية جيانا فاروق في مصر

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟

فلسطين: وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني