ليبيا.. الدبيبة يقرر مد حظر التجول الجزئى 12 ساعة يوميًا

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، استمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي في البلاد.

وأرجع رئيس الحكومة، مد حظر التجول الجزئي، الذي وجه به وزير الداخلية والحكم المحلي، إلى توصية لوزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي، دون أن يحدد موعد نهاية الحظر.

وقال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن وزارة الصحة، أوصت باستمرار فرض حظر التجول الجزئي؛ بسبب الوضع الوبائي لكورونا.

وأضاف حمودة: «بالإشارة إلى قراري مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 228 لسنة 2021 بإعلان حظر للتجول في بعض المناطق، ورئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 2021 بتقرير حكم بشأن حظر التجول».

وتابع: «نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي، فقد أوصت وزارة الصحة باستمرار فرض الحظر الجزئي (من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا) وفق أحكام القرار 228 لسنة 2021، وذلك إلى حين استقرار الوضع الوبائي».

وكان رئيس الحكومة الليبية قرر الخميس الماضي، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين للحد من تفشي فيروس كورونا، وبعدها يعود العمل بالقرار رقم 228 للعام 2021.

وفي يوليو الماضي، قرّرت الحكومة فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 .

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، 2134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 271 ألفا و981 حالة.

ونقلت بوابة «الوسط» عن المركز، أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 3781 حالة، بالإضافة إلى تعافي 967 حالة، ليرتفع إجمالي حالة الشفاء إلى 201 ألف و205 حالات.