الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات ترسل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى جمهورية القمر المتحدة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، طائرة إلى جمهورية القمر المتحدة، تحمل على متنها 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19)، ومستلزمات طبية مختلفة اشتملت على 600 ألف إبرة حقن، لتسهيل عملية أخذ اللقاح.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد أكد سعيد محمد مرشد المقبالي سفير الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، أن إرسال الشحنة الطبية من اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد-19، يأتي استمرارا للدعم المتواصل من الإمارات إلى جمهورية القمر في مواجهة الجائحة، من خلال توفير اللقاحات اللازمة لشريحة كبيرة من السكان، خاصة الفئات العمرية الأكبر سناً وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف: "أرسلت الإمارات خلال الأشهر الثلاث الماضية 3 طائرات إلى جمهورية القمر المتحدة تحمل 21.7 طن من الإمدادات الطبية، إضافة إلى إرسال طائرة في شهر أبريل الماضي تحمل على متنها 43 طنا من المواد الغذائية لتعزيز الجهود التي تبذلها الجمهورية في مواجهة الجائحة".

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التفكير الخرافي

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