الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لخدمة التجار والمستهلكين.. محافظ شمال سيناء يبحث آلية تشغيل سوق الجملة بالعريش

اجتماع محافظ شمال
اجتماع محافظ شمال سيناء

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أنه تقرر تشغيل سوق الجملة الجديد المطور بالعريش، خلال أيام لخدمة كل من  التجار والمستهلكين.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه تم بحث آلية تشغيل السوق، اليوم  الثلاثاء، بحضور اللواء نائب مدير الأمن، هشام الخولى نائب المحافظ ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس إدارة السوق ، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، علاء الدين سمرى مدير عام التموين، أمانى رسلان مدير ادارة الاتحاد التعاوني، محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق إلى جانب مديري المرور، ومباحث التموين وشرطة المرافق، على الانتهاء من إنشاء السوق وافتتاحه بتكلفة أكثر من 168 مليون جنيها.

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اجتماع محافظ شمال سيناء 

المشروع صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور

وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء ، ويعد نقلة نوعية في المحافظة، حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة ، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور، ومن المنتظر تشغيله الأسبوع المقبل أو التالى.

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اجتماع محافظ شمال سيناء 

وأعلن المحافظ أنه تم تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق  والحصول على محلات به ، وسيتم تشغيله وفق منظومة تضمن نجاحه في تحقيق الهدف وتشمل جميع أنواع الخضر والفاكهة ، وجارى اضافة تجارة الأسماك واللحوم لضمان عدم وجود أى تجار داخل مدينة العريش الا تجار التجزئة في المناطق المصرح لهم بها.

ووجه بضرورة ضبط العمل بالأسواق من خلال سوق الجملة والأسواق الفرعية عن طريق تكثيف الرقابة على مداخل المحافظة وتحديد دخول السلع بتصاريح محددة، سواء الى سوق الجملة أو أسواق التجزئة الفرعية داخل المدينة ، وأن تكون هناك متابعة دورية على الأسواق.

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اجتماع محافظ شمال سيناء 

 عدم السماح بدخول عربات الكارو الى السوق الجديد


وشدد على عدم السماح بدخول عربات الكارو الى السوق الجديد ، وتنظيم الدخول الى أسواق التجزئة، مؤكدا على عدم السماح بأى عشوائية داخل سوق الجملة الجديد.

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اجتماع محافظ شمال سيناء 

ومن جانبه أكد علاء الدين سمرى مدير عام التموين، أنه يتم  تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة دخول التجار إلى سوق الجملة،  وباقي أسواق التجزئة خلف الموقف الجديد، وبالمحاسنة، والمسجد الرفاعى إلى جانب سوق الصعايدة وسوق الخميس.

بينما أشارت أمانى رسلان،مدير ادارة الاتحاد التعاوني، إلى أنه تم تسكين جميع التجار بالسوق الجديد ، وفى انتظار إشارة بدء التشغيل.

شمال سيناء مدير الأمن محافظ شمال سيناء المستهلكين سوق الجملة العريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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