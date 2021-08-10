محافظ الفيوم يشهد ورشة عمل عن «كيفية حساب الحد الأدنى للأجور»

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورشة العمل التي تنظمها وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالتعاون مع محافظة الفيوم، على مدار يومي 10 و 11 أغسطس الجارى بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، لتوعية العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات والعاملين بالجهاز الإدارى، حول "كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لعام 2021".

جاء ذلك بحضور الأستاذ أشرف العطفى مدير المديرية المالية بالفيوم، والدكتور محمد دسوقى مدير عام المراقبة المالية بالمديرية المالية بالفيوم، ومسئولي الماهيات بإدارات الموارد البشرية بالمحافظة ومجالس المدن، ومراجع الحسابات بالوحدة الحسابية بالديوان العام ومجالس المدن ومديريات الخدمات والهيئات الاقتصادية.

وقدم محافظ الفيوم، خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة، لدورهم البارز في تطبيق كافة المعاملات المالية ومنها الحد الأدنى للأجور الذي نحن بصدده اليوم، مثمناً جهود وزارة المالية في دعم محافظة الفيوم، في إعادة تشغيل بعض المشروعات المتعثرة، التي ستسهم بشكل كبير في تنمية المحافظة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مشروع الدواجن التكاملي بالعزب.

اجتماع محافظ الفيوم

وأوضح المحافظ، أن الدولة تسعى جاهدة لتحسن الأحوال المعيشية لكافة العاملين بها، خاصة الشرائح الأقل، حيث بدأت الدولة في تطوير وتحسين منظومة الأجور والمرتبات منذ عام 2014 حتي الآن، كما بدأت في تطبيق الحد الأدني للأجور، وذلك لتحسين مرتبات العاملين بشكل يتماشي مع الظروف المعيشية.

وأضاف أن ما يحدث على أرض مصر من إصلاح اقتصادي يسير بصورة جيدة وبخطي ثابتة، سيعود بالنفع والفائدة على المواطنين والعاملين بالدولة، مطالباً كافة المشاركين في ورشة العمل بضرورة الاستفادة القصوي من ورشة العمل، وكذا الاستفادة من خبرات الكوادر البشرية بالمديرية المالية المشاركين بالورشة.

اجتماع محافظ الفيوم

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن ورشة العمل تهدف إلي تعريف العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، مجموعة من الأهداف الرئيسية والفرعية، أهمها التعريف بأهم ضوابط حساب الحد الأدنى للأجور 2021، وبعض المفاهيم الأساسية الخاصة بالمرتبات والأجور، لمنع اللغط الذي يحدث في بعض الأحيان.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمد دسوقي، استعرض خلال ورشة العمل، أهم الضوابط القانونية التي تحكم احتساب الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما استعرض قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم 2421 لسنة 2019 وكذا منشور عام وزارة المالية رقم 13 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 1455 لسمة 2021 ومنشور عام وزارة المالية رقم 20 لسنة 2021، بشأن توحيد طريقة حساب الحد الأدني للأجور علي مستوي الدولة، بطريقة واضحة ومحددة وفقاً لصحيح القانون.

اجتماع محافظ الفيوم

كما أوضح "دسوقي" بعض المفاهيم الأساسية كالأجر الأساسي والوظيفي، والأجر المكمل، والأجر المتغير، والحصص التأمينية، والحافز التكميلي، وضوابط حساب الحد الأدني للأجور وغيرها من المفاهيم التي تهم العاملين.