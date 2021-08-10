روّاد السوشيال ميديا في استقبال جيانا فاروق: بطلة مصر (صور)

حالة من السعادة والحب والفخر تسيطر على روّاد السوشيال ميديا اليوم في استقبال اللاعبة جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، والتي حصلت على الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020.

استقبال جيانا فاروق

وقرر المواطنين المصريين الذهاب إلى مطار القاهرة لاستقبال "جيانا" في حفاوة كبيرة، التي عادت وهي رافعة لراية المصريين والعلم المصري في سماء طوكيو، ووصلت اللاعبة على متن الرحلة رقم 653، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لحضور المؤتمر الصحفي.

استقبال جيانا فاروق

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع صور البعثة المصرية اليوم، وعلّق عبد النبي، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "مبروك للبطلة"، وكتب عبد الرحمن أحمد، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "فخر مصر".

استقبال جيانا فاروق

وأعرب محمود علي، من روّاد السوشيال ميديا عن بالغ سعادته لعودة اللاعبة التي رفعت اسم مصر عاليًا في سماء طوكيو بحصولها على الميدالية البرونزية، لمنتخب مصر للكاراتيه، وعلّق: "ألف مبروك يا بطلة يابنت الأهلي"، وكتب حساب يحمل اسم علي الداش قائلًا: "تحيا مصر"، واتفقت في القول نفسه كريمة جمال من روّاد موقع "فيسبوك" قائلًة: "أجمل تحية من أم مصرية".

استقبال جيانا فاروق

البعثة المصرية تحصد 6 ميداليات أولمبية متنوعة

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو.

استقبال جيانا فاروق

وكان مطار القاهرة الدولي استعد لاستقبال اللاعبة الفائزة، وعدد من قيادات البعثة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم وضع كافة الترتيبات بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى التى انتشر رجالها لتيسير وتسهيل الجماهير التي ستجيء لتنهئة البطلة المصرية.