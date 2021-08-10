تعليم القاهرة تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة اليوم العالمي للتعليم

كرمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، الطلبة الفائزين في مسابقة اليوم العالمي للتعليم.

تكريم طلبة تعليم القاهرة

وقامت منال شاهين مدير عام الشئون المالية والادارية بتقديم شهادات التقدير للفائزين وأكدت أنها تقدم الدعم الكامل للطلبة وترحب بالأفكار الجديدة لخدمة العملية التعليمية.

تكريم طلبة تعليم القاهرة

وكرم مسئولي الأنشطة والمشرفين وتوجيه عام المكتبات بالمديرية، تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، بحضور الدكتورة هالة البهيدي مدير نادي اليونسكو ومنسق المدارس المنتجة.

تكريم طلبة تعليم القاهرة

كانت استقبلت لجان الدمج (تعليم فني) بمحافظة القاهرة، الطلاب المتقدمين لمدارس التعليم الفنى، في مقرين يشمل كل مقر مجموعة من الإدارات، لليوم الثاني على التوالي، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور ومنعا للتزاحم، حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، إلى انعقاد لجنة دمج التعليم الفنى للعام الدراسى 2021-2022م بالقاهرة تحت إشراف الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى، وذلك للطلبة المتقدمين لمدارس التعليم الفنى التابعة للمديرية بداية من يوم الأحد الموافق 8-8-2021 وحتى 30-11-2021.

تكريم طلبة تعليم القاهرة

وأوضح أن الطلاب سيتم استقبالهم في مقرين تابعين للمديرية بإدارتي مصر الجديدة وعابدين، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، وتخفيفا على أولياء الأمور وتفاديا للازدحام والتجمعات.

وشدد وكيل تعليم القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتعقيم اللجان يوميا.

ومن ناحيته، أكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفنى، أن لجنتي الدمج ستعقد من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت عن موعد بدء الامتحانات التكميلية وامتحانات الدور الثاني الابتدائى.

وتعقد امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الصف الرابع الابتدائي والخامس وامتحان والسادس الابتدائي (وما يعادله) في الفترة من السبت الموافق 7-8-2021 إلى الإثنين الموافق 9-8-2021، وعدد أيام الامتحانات 3 أيام.