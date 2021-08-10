الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يستقبل سفير الدومينيكان بمصر

الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح اليوم، سيادة السفير مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان بمصر.
 

 وتمت مراسم الاستقبال بالمقر البطريركي بكوبري القبة، حيث ساد اللقاء الطابع الودي والإحترام والتقدير المتبادل، كما دار اللقاء حول العلاقات الودية بين دولة الدومنيكان والكنيسة الكاثوليكية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى بحث سُبل التعاون المشتركة بينهما، تلا اللقاء جولة تعريفية بالبطاركة والمدبرين البطريركين للكنيسة القبطية الكاثوليكية، ثم زيارة كابيلا المقر البطريركي وشرح الرموز الخاصة بها.
 

- بدء صوم السيدة العذراء

 وبدأت كنيستا الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، صوم السيدة العذراء مريم،  مطلع أغسطس الجاري لمدة 15يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.


ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك السفير مانويل موراليس لاما سفير جمهورية الدومينيكان بمصر

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