الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«قصة صورة».. إحسان عبد القدوس بـ «الشورت» برفقة العندليب

إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس والعندليب

كشفت الصفحة الرسمية للكاتب إحسان عبد القدوس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن صورة نادرة جمعت بينه وبين الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الملقب بـ"العندليب".

و التقطت هذه الصورة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس والعندليب على شاطئ سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، وتحديدا في خمسينيات القرن الماضي، وظهر فيها إحسان مرتديا قميص وشورت قصير، بينما ارتدى عبد الحليم حافظ بنطلون وقميص.

إحسان عبد القدوس 

جدير بالذكر أن إحسان عبد القدوس كان يمتلك كابينة على شاطئ سيدي بشر، واستقبل فيها عدد من الأصدقاء كالرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوجته جيهان السادات، وكذلك الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وكان العندليب قد أبدى رأيه في عدد من الكتاب ومن بينهم إحسان عبد القدوس في مجلة "آخر ساعة" بعددها الصادر بتاريخ 22 فبراير لعام 1967، قائلا إنه كاتب عصري يناقش مشاكل الشباب ويدلي برأيه فيها وهو ليس كاتبا جنسيا ولكنه مرآة تنعكس عليها حقائق قد تؤلم الكثيرين.

و إحسان عبد القدوس (1 يناير 1919 - 12 يناير 1990) كاتب وروائي مصري، ويعد أحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية.

وكان له دور بارز في صناعة السينما ليس فقط عن طريق الأفلام التي أعدت عن قصصه ورواياته ولكن بالتي شارك في كتابة السيناريو والحوار للكثير منها، فقد كان على النقيض من الأديب نجيب محفوظ، فهو لم يكن يؤمن بأن صاحب العمل الأدبي الأصلي لا علاقة له بالفيلم أو المسرحية التي تعد من عمله الأدبي.

 و شارك في صياغة وكتابة حوار العديد من الأفلام مثل فيلم "لا تطفئ الشمس" للمخرج صلاح أبو سيف الذي كتب نص الحوار فيه، كما كتب الحوار أيضا لفيلم "إمبراطورية ميم" الذي كانت قصته مكتوبة على أربعة أوراق فقط والذي أخرجه حسين كمال، وشارك كذلك الكاتبين سعد الدين وهبة ويوسف فرنسيس في كتابة سيناريو فيلم "أبي فوق الشجرة".

الكاتب إحسان عبد القدوس عبد الحليم حافظ العندليب شاطئ سيدي بشر الإسكندرية قصة صورة

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